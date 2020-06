Vernetzte Autos vor Manipulation schützen

2015 werden sich vernetzte Autos am Markt durchsetzen. Die notwendigen M2M-Netzwerke stehen schon bereit und durch den eCall wurde in der EU das Tor für mehr Vernetzung geöffnet. „Marktstudien zeigen, dass die Kunden mehr solche Anwendungen erwarten und Kaufentscheidungen danach richten werden“, erklärt Armin Wasicek, Sicherheitsforscher der TU Wien, der derzeit an der Universität von Kalifornien in Berkeley ein System entwickelt, mit dem man die Manipulation von vernetzten Autos feststellen kann.

Die Forschung ist sehr zeitgemäß, da im Automobilbereich durch die Vernetzung ein Technologiesprung bevorsteht. „Security wird auf jeden Fall ein Bestandteil der Marktreife eines vernetzten Autos sein. Die Autohersteller und Zulieferer beschäftigen sich immer intensiver mit dem Thema“, erzählt Wasicek im Gespräch mit der futurezone.