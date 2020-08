Verstörendes Video: Roboter nimmt Nasen-Abstrich

PCR-Tests, bei denen Abstriche im Nasenraum oder im Rachen vorgenommen werden, gelten weiterhin als zuverlässigste Methode, um eine Corona-Infektion feststellen zu können. Die unangenehme Prozedur, bei der etwa ein langes Wattestäbchen in die Nase geschoben wird, könnte künftig von einem Roboter automatisiert erledigt werden. Das taiwanesische Medtech-Start-up Brain Navi hat ein Modell vorgestellt, das die Aufgabe mit einem Greifarm durchführt.

Nichts für schwache Nerven

Dass ein ursprünglich für Operationen im Hirnbereich entwickelter Roboter in der Lage sein sollte, diese Funktion auszuführen, steht außer Frage. Das von Brain Navi veröffentlichte Video ist allerdings nichts für schwache Nerven. Es zeigt, wie der Roboterarm das lange Stäbchen in die Nase führt, während der Kopf der Testperson in einer Metallvorrichtung fixiert wird. Befindet sich das Stäbchen vollständig in der Nase dreht der Roboter dieses 10 Sekunden lang.