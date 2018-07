Very Large Telescope macht jetzt schärfere Bilder als Hubble

Teleskope auf der Erde haben gegenüber ihren Pendants im Weltall einen entscheidenden Nachteil: Die turbulente Atmosphäre verschleiert den Blick ins Universum. Dem wird mit verformbaren Spiegeln entgegengetreten, die Verzerrungen ausgleichen können. Das ist aber eine komplexe Angelegenheit. Jetzt ist es Wissenschaftlern gelungen, die adaptive Optik des Very Large Telescope (VLT) in der Europäischen Südsternwarte in Chile so zu verbessern, dass für kleine Ausschnitte des Himmels trotz atmosphärischer Störungen die maximal mögliche Auflösung erreicht werden kann, wie heise berichtet.