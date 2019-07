Video: China testet neues Raketen-Triebwerk

Rakete soll 2020 erstmals abheben

Entwickelt wurde das TQ-12 von dem privaten Raumfahrtunternehmen LandSpace, die eine Rakete mit dem neuen Triebwerk kommendes Jahr ins All schießen will. Die Zhuque-2-Rakete ist eine zweistufige Rakete, die eine Fracht von bis zu vier Tonnen in den niederen Erdorbit in eine Höhe von rund 200 Kilometern bringen soll. Lasten von bis zu zwei Tonnen sollen in eine Höhe von bis zu 500 Kilometern gebracht werden können.