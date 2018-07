Video: Kakerlakenroboter kommt zu Wasser und an Land voran

Durch das Anlegen einer elektrischen Spannung kann er die Oberflächenspannung von Wasser überwinden und sich auch am Grund gehend weiterbewegen. Der kleine Roboter kann sich auch an Land fortbewegen und bis zu 1,44 Gramm Last mit sich führen. Um zwischen Wasser und Land zu wechseln, braucht HAMR derzeit aber noch eine Rampe. Das soll sich in künftigen Versionen aber ändern. HAMR könnte in Zukunft etwa dafür eingesetzt werden, Sensoren auszubringen.