Video: Ratten können lernen, kleine Autos zu fahren

Für Froot Loops lernen Ratten sogar, wie man ein kleines Auto fährt. Forscher der Universität Richmond haben den Nagern beigebracht, Distanzen (sind sie auch noch so kurz) mit kleinen elektrischen Fahrzeugen zu überwinden, berichtete New Scientist. Zur Belohnung erhielten die Tiere Froot Loops.

Was im Video niedlich aussieht, hat einen ernsten Hintergrund. Das Forscher-Team um Kelly Lambert erprobte so, ob das Lernen neuer Fähigkeiten Stress verringern kann. Mit dem Experiment könnten auch neue Schlüsse über psychische und neurologische Erkrankungen gezogen werden. Die Ergebnisse wurden nun in einem Paper veröffentlicht.