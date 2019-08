Video zeigt Triebwerkstest von bemannter Orion-Kapsel

Tiefer in den Weltraum

Laut Tony Antonelli, Cheftechnologe in der Abteilung Explorationssysteme beim US-Raumfahrtkonzern Lockheed Martin, der die Kapsel entwickelt und gebaut hat, wird die Kapsel tiefer in den Weltraum vordringen "als die Apollo-Kapseln es jemals gemacht haben“, sagt er.

Orion wird auf dem Flug um den Mond etwa 70.000 Kilometer entfernt von ihm sein, bei seiner größten Annäherung in ca. 100 Kilometern am Erdtrabanten vorbeifliegen. Die nächsten Mond-Missionen sollen 2024 gestartet werden.