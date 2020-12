Videos zeigen Einsturz des Arecibo-Teleskops

Die National Science Foundation (NSF) hat am Donnerstag Videoaufnahmen des Einsturzes des Arecibo Teleskops in Puerto Rico veröffentlich. Die am 1. Dezember aufgenommenen Videos zeigen unter anderem wie die 800 Tonnen schwere Instrumentenplattform auf die 300 Meter breite Antennenschüssel des Observatoriums fällt.

In einem von der US-Behörde auf YouTube veröffentlichtem Videoausschnitt sind Bilder einer Kamera aus dem Kontrollzentrum des Observatoriums und Aufnahmen einer Drohne zu sehen, die sich zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs über der Plattform befand.

In dem Zusammenschnitt ist der Moment zu sehen, in dem mehrere Kabel gerissen sind und die Plattform nach außen schwingt und gegen die Seite der Antennenschüssel stößt. Der Zusammenbruch brachte auch die Spitzen der drei Stütztürme zum Einsturz, an denen die Kabel angeschlossen waren, um die Plattform in der Luft zu halten.