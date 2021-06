Virologe: "Delta-Variante könnte uns Sommer vermiesen"

Der Virologe Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität Wien hat am Mittwoch vor der Delta-Variante des Coronavirus gewarnt. Diese zuerst in Indien aufgetretene Variante "scheint sich nicht an den Saisonalitätseffekt zu halten", sagte er am Mittwoch im Gespräch mit dem TV-Nachrichtensender "Puls 24". Sie sei hitzeresistenter und um 60 Prozent ansteckender als Alpha, die zuerst in Großbritannien aufgetretene und im Frühling vorherrschende Variante.

Zu wenig Daten vorhanden

"Dieses Virus könnte uns jetzt teilweise wieder den Sommer vermiesen", befürchtet Nowotny. Nowotny warnte, dass es zu wenig Daten zur Delta-Variante gibt. "Wir müssen mehr Stichproben haben." Er sei sich sicher, dass die Dunkelziffer relativ hoch sei. Die Variante sei in Großbritannien vorherrschend. Darüber hinaus habe sie "überall in Kontinentaleuropa Fuß gefasst und könnte sich deutlich ausbreiten". Die Zahlen würden derzeit jede Woche "um das Doppelte" steigen.

Die Gegenstrategie liegt für Nowotny auf der Hand: "Wir bräuchten mehr Impfungen", forderte der Experte. Es gebe "ganz klare Hinweise", dass Vollimmunisierte sehr gut gegen die Delta-Variante geschützt seien. "Das Problem ist: Leider sind noch nicht so viele Menschen in Österreich komplett immunisiert." Dazu sollte es mehr PCR-Tests geben, die deutlich genauer als Antigen-Tests seien.