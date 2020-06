Von MH370 bis Naturkunde: Citizen Science am Vormarsch

Es ist noch nicht so lange her, da tat so mancher Wissenschaftler die Beobachtungen und Vermessungen von Bürgern als amateurhaft ab. Doch damit ist es nun allmählich vorbei, erklärt Rick Bonney von der Cornell University im US-Staat New York, der dazu einen Artikel in der Fachschrift „Science“ verfasste. „Es gibt zunehmend mehr Studien, die auf den Daten von Citizen Scientists beruhen. Und das in hochangesehenen Fachschriften.“

Eine diese Woche veröffentlichte, australische Studie über Riffhaie um die Pazifikinsel Palau etwa verglich die Zählungen von Tauchern – also den Laien – mit den Daten, die Forscher über die, an den Flossen von Haien angebrachten Sensoren sammeln. 62 rekrutierte Taucherführer zählten auf 2300 Tauchgängen über fünf Jahre lang Haie. Laut Protokol mussten sie Ort, Datum, Art, Anzahl der Exemplare, Wassertiefe, Wasserklarheit und Strömung festhalten. Die Forscher kamen zu dem Schluss: Die Zahlen der Taucher als Wissenschaftler sind mit jenen der Sensoren durchaus vergleichbar. Mit ein bisschen Training könnten Laien hier eine wichtige Informationslücke schließen. Denn weltweit nehmen die Hai-Populationen durch Überfischen dramatisch ab. Doch wieviele und welche Arten wo besonders gefährdet sind, - da fehlt es schlicht an ausreichenden Daten sowie an den Forschungsbudgets, diese zu sammeln.