Voyager-Sonde am Rand des Sonnensystems

Die Raumsonde Voyager 1 hat laut NASA die äußersten Regionen des Sonnensystems erreicht. Messdaten der Sonde zeigten zuletzt einen starken Anstieg von Strahlung, die von außerhalb des Sonnensystems stammt. Die 1977 gestartete Sonde ist vermutlich dabei die Zone der Heliosphäre zu verlassen. Die Heliosphäre ist die Zone um die Sonne, in welcher der Partikelstrom des Sterns Materie aus dem interstellaren Raum - also dem Bereich zwischen Sternensystemen - verdrängt.

Je weiter man an den Rand der Heliosphäre kommt, desto schneller verändern sich die Strahlungswerte. Dieser Bereich wird Heliosheath (Sonnenumhüllung) genannt. Während die Strahlungswerte innerhalb der letzten drei Jahre um rund 25 Prozent angestiegen sind, zeigte sich alleine im vergangenen Monat eine Erhöhung um neun Prozent. "Die neuesten Daten weisen darauf hin, dass wir uns sicher in einer neuen Region befinden, in der sich Dinge schneller verändern. Das ist sehr aufregend. Wir kommen zur Grenze des Solarsystems", zeigt sich Ed Stone, Projekt-Wissenschaftler für die Voyager-Mission, begeistert.