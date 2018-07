Warum man keinen Parabolspiegel im Auto liegen lassen soll

Dass man bei heißen Sommertemperaturen gut überlegen sollte, was man im Auto zurücklässt, dürfte mittlerweile hinreichend bekannt sein. Ganz besonders unangenehm endete es, als ein Lehrer in San Francisco seinen Parabolspiegel im Kofferraum seines Subaru Outbacks liegen ließ. Marc ‚Zeke‘ Kossover erzählt in seinem Blog of Phyz, wie es dazu kam. Eigentlich wollte er nur wenige Minuten wegbleiben, woraus dann Stunden wurden.

Als er dann zurück zu seinem Auto kam und in den Rückspiegel blickte, sah er, dass die Reflexion des Spiegels einen Teil seiner Kofferraumtür einfach weggeschmolzen hat.