Warum Rasierer so schnell stumpf werden

Die Forscher nahmen ursprünglich an, dass die Klingenspitze nach und nach kürzer und stumpfer würde. Dies sei jedoch nur marginal der Grund der Abnützung. Vielmehr wies die Klinge kleine Splitter und leichte Brüche auf, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. „Die Größe der Splitter ist etwa ein Zehntel des Durchmessers eines menschlichen Haares“, so Rocioli. Je öfter er sich rasierte, umso mehr Splitter entstanden.

Winkel wesentlich

Um nachzuforschen, wie ein weiches Haar das bewirken konnte, hat er unter dem Mikroskop den tatsächlichen Prozess beobachtet, wenn eine Klinge durch das Haar schneidet. Ausschlaggebend dabei sind der Winkel, in dem die Klinge angeordnet ist und jener des Haares. So würden manche Haare die Klinge so hart treffen, dass sie stumpf werden.

Dadurch, dass menschliche Haare jedoch in unterschiedlichen Richtungen wachsen, sei eine solche Abnutzung allerdings unvermeidbar. Und: mikroskopisch kleine Risse befinden sich auch schon vor einer Anwendung eines Rasierers auf der Klinge, was Splitter an diesen Stellen noch mehr begünstigen kann. Besonders wenn sie an der Spitze der Klinge platziert sind, entstehen sie leichter. Auch können manche Stellen im Stahl weicher und manche härter sein, was ebenfalls zu diesen Abnützungen führen kann.