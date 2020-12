Warum Verschwörungstheoretiker kaum zu bekehren sind

Bill Gates und die Pharmafirmen haben das Coronavirus in die Welt gesetzt, um von Impfstoffen zu profitieren. Oder handelt es sich um eine chinesische Biowaffe oder eine Folge des Mobilfunkstandards 5G? Andere wiederum glauben, dass das Virus gar nicht existiert und nur ein Vorwand ist, um Leute von der Straße zu halten. Verschwörungsmythen sind im vergangenen Jahr regelrecht explodiert. Wir haben mit der Psychologin und Psychotherapeutin Ulrike Schiesser von der Bundesstelle für Sektenfragen darüber gesprochen, was solche Verschwörungsmythen mit der Gesellschaft machen und wie man auf Leute reagieren soll, die ihnen anhängen.

futurezone: Verschwörungstheorien sind während der Corona-Pandemie regelrecht explodiert. Warum?

Ulrike Schiesser: Verschwörungstheorien sind in Krisenzeiten grundsätzlich besonders virulent. Sie geben Ängsten, die vorhanden sind, ein Gesicht und sie geben Leuten, die ihnen anhängen, Kontrolle zurück. Es passieren zwar ganz schlimme Dinge und man ist dagegen hilflos. Es ist aber befriedigend zu denen zu gehören, die verstehen, was passiert. In Zeiten, in denen unglaublich komplexe medizinische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen zusammenwirken, reduzieren sie Komplexität. Es gibt wieder Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Verschwörungstheorien ordnen das Chaos.

Deshalb sind Leute bereit, selbst die abstrusesten Geschichten zu glauben?

Am Anfang ist es oft harmlos. Viele dieser Mythen basieren auf realen Problemen, etwa dass große Konzerne viel Einfluss haben. Es ist anfangs schwer auseinanderzuhalten wo die Verschwörungstheorie beginnt und wo es noch eine kritische Sicht auf das Weltgeschehen ist. Aber dann geht es relativ schnell. Wenn man sich mit dem von den Verschwörungstheorien vermittelten Weltbild angefreundet hat, scheint plötzlich alles möglich. Verschwörungstheorien nehmen reale Befürchtungen und überzeichnen sie. Den Betroffenen fällt dabei auch nicht mehr auf, dass sie immer extremer werden.