Was bringen CO2-Messgeräte im Kampf gegen Corona?

Für viele Kinder steht die Rückkehr in die Schule bevor und auch die Büroräume füllen sich langsam wieder. Für manche löst der Gedanke an Menschenmengen in geschlossenen Räumen ein mulmiges Gefühl aus. Denn in geschlossenen Räumen könnte sich das Virus schneller verbreiten, insbesondere durch Sprechen.

Die Meldung, ein CO2-Messgerät könnte dabei helfen, das Coronavirus in Klasenzimmer oder Büro zu bekämpfen, zog daher weite Kreise. Doch was steckt wirklich dahinter? Die futurezone klärt auf.

Wie funktioniert ein CO2-Messgerät?

Ein Kohlendioxid-Messgerät ist im Handel ab 80 Euro zu haben, die Preise klettern aber schnell auf mehrere Hundert Euro hinauf. Die Geräte ermitteln die Menge an CO2 im Raum, angegeben wird dies in ppm („Parts per Million, also Anzahl der Teile pro Million). Sind viele Menschen in einem Raum, erhöht sich der CO2-Wert, da Kohlendioxid beim Ausatmen abgegeben wird. Laut Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus darf der Wert von 800 ppm für mechanisch belüftete Räume und 1.000 ppm für natürlich belüftete Räume nicht überschritten werden. Wenn doch, sollte die Klimaanlage anspringen oder das Fenster geöffnet werden.

Kann ein CO2-Messgerät vor Coronaviren warnen?

Nein, vor Viren können solche Messgeräte nicht warnen. Sie sollen lediglich gute Luftqualität garantieren. „Der Kohlendioxid-Gehalt in der Luft sagt uns nur, wie viele Personen in einem Raum sind“, erklärt der Virologe Norbert Nowotny von der Vetmed Uni Wien gegenüber der futurezone. Er ist Teil eines Teams aus österreichischen Wissenschaftlern und Ingenieuren, das ein System entwickelt, welches das Infektionsrisiko in einem Raum genauer ermitteln soll, als es ein CO2-Messgerät kann. Dabei ist der Kohlendioxid-Gehalt nur einer von vielen Parametern.