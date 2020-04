Wie Klimaanlagen das Coronavirus verbreiten könnten

Die Luftzirkulation durch Klimaanlagen könnte dazu beigetragen haben, das Coronavirus weiter zu verbreiten. Forscher des Guangzhou Center for Disease Control and Prevention haben dazu 10 Personen aus 3 Familien untersucht, die an COVID-19 erkrankten. Vor der Infektion hatten alle drei Familien gleichzeitig im selben Restaurant in Guangzhou gegessen.

Eine Familie war zuvor aus Wuhan angereist, wo sich ein Familienmitglied bereits mit dem Coronavirus infiziert hatte. Allerdings hatte die Person noch keine Symptome gezeigt. Die beiden anderen Familien saßen an den Nachbartischen und hatten sich kurze Zeit später ebenfalls infiziert. Daher vermuten die Forscher, dass die Übertragung während dem Aufenthalt im Restaurant stattgefunden haben muss.