Erstmals Wasser auf Asteroiden entdeckt

Wasser in Asteroiden ist nicht so selten. So wurde etwa schon 2021 Wasser in den Proben des Asteroiden Itokawa nachgewiesen. Wasser auf einem Asteroiden wurde bisher aber noch nicht entdeckt.

Das ist jetzt aber gelungen. Erstmals konnten Forschende des Southwest Research Institute Wassermoleküle auf einer Asteroidenoberfläche nachweisen, statt bloß in Asteroidenproben.

Dazu wurden Daten genutzt, die SOFIA schon vor einer Weile geliefert hatte. SOFIA ist ein Teleskop in einer Boeing 747SP, das von der amerikanischen NASA und deutschen DLR betrieben wurde. Am 29. September 2022 hatte SOFIA ihre letzte Mission.

