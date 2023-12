Wasserspeiender "fliegender Drache" soll künftig Feuer bekämpfen

Um Feuerwehrleute beim Löschen von Bränden keiner unnötigen Gefahr auszusetzen, haben Forscher*innen der japanischen Universität Tohoku einen Roboter entwickelt, der "Dragon Firefighter" genannt wird. Er besteht aus einem mobilen Teil auf Rädern, der mit einem Feuerwehrschlauch und Pumpen bzw. Hydranten verbunden ist, und einem fliegenden Teil, der über Brandherde schweben und sie von oben bekämpfen kann.

3,6 Meter langer "Drachenhals"

Das Antriebsprinzip des fliegenden Teils ist ähnlich dem eines Flyboards, das manche vielleicht aus dem Urlaub am Meer kennen. Nach unten gerichtete Wasserstrahlen mit hohem Druck lassen das Objekt fliegen. Die Düsen sind an 2 Modulen angebracht, die durch einen 3,6 Meter langen Wasserschlauch mit dem Mobilteil verbunden sind. Erstmals präsentiert wurde der Dragon Firefighter beim World Robot Summit 2020 in Fukushima. Das folgende Video zeigt die Vorführung (Start bei 48:50).

