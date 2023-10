Dramatisches Video zeigt abbrennendes Windrad

Die Feuerwehr war zwar bald vor Ort, nachdem das Feuer ausgebrochen war, konnte die Flammen in etwa 70 Metern Höhe allerdings nicht löschen. Sie hatten keine ausreichend hohe Leiter, um an die Turbine zu gelangen.

Eine Windturbine im US-Bundesstaat Iowa fing am Dienstag Feuer. Es brannte so weit ab, dass ein Flügel zu Boden stürzte.

"Glücklicherweise gab es keine Verletzten und das Feld, auf dem sich die Turbine befindet, ist bereits abgeerntet worden", gab Unternehmenssprecher Geoff Greenwood gegenüber lokalen Medien an. "Wir arbeiten mit der Feuerwehr zusammen und werden gemeinsam mit dem Turbinenhersteller Vestas-American Wind Technology herausfinden, was passiert ist."

Das Unternehmen MidAmerican Energy betreibt 3.400 Windturbinen in 37 Windfarmen in ganz Iowa. Die betroffene "Adlair Wind Farm" wurde 2008 in Betrieb genommen und besteht aus 76 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 175 Megawatt.

Nicht der erste Vorfall

Das Unternehmen war erst 2020 in den Schlagzeilen, als innerhalb von 2 Monaten die Flügel von 2 Windturbinen abgebrochen sind. Ein Vorfall ereignete sich dabei ebenfalls in der "Adlair Wind Farm". Die Windkraftanlagen dürften zuvor von Blitzen getroffen worden sein, die die Flügel beschädigten.