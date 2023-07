Diese Karten zeigen, wo es in Europa brennt

Rhodos brennt. Auf der griechischen Urlaubsinsel kämpfen Einsatzkräfte seit Tagen gegen die Flammen. Waldbrände, ausgelöst durch die enorme Trockenheit, bringen Einheimische und Tourist*innen zunehmend in Bedrängnis. 19.000 Menschen mussten vergangenen Sonntag auf Rhodos evakuiert werden.

Aber nicht nur in Griechenland, sondern auch in anderen Teilen Europas und der Welt halten Wald- und Buschbrände die Menschen in Atem. In Italien, Spanien und der Türkei wüten die Feuermassen, eine unmittelbare Entspannung ist nicht in Sicht.

Wer einen Urlaub in betroffene Regionen geplant hat, der kann sich online vorab über die aktuelle Lage informieren. Es gibt zahlreiche Apps und Webseiten, die Brandherde nahezu in Echtzeit anzeigen. Die futurezone hat die besten zusammengefasst. In diesem Artikel findet ihr folgende Anwendungen: