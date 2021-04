Wegschauen von Klimalabels geht kaum

Die Produktion von Lebensmitteln ist für rund ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Um diese Emissionen zu senken, sehen die meisten Experten es als absolut notwendig an, Menschen dazu zu bewegen, bewusster zu konsumieren.

Klimalabels gelten dabei als wirksames Werkzeug. Eine neue Studie dänischer und schwedischer Forscher hat nun ergeben, dass sie sogar das Kaufverhalten von Personen verändern können, die gar nichts über den CO2-Fußabdruck von Produkten wissen wollen.

Versuch in Schweden

Die Wissenschaftler haben per Online-Umfrage einen Versuch mit über 800 Testpersonen durchgeführt. Zuerst fragten sie, zu welchen Fleisch- oder Fleischersatzprodukten aus einer Liste sie am liebsten greifen würden. Dazu wurden Informationen über die Klimabilanz des jeweiligen Produktes angeboten, die aber auch abgelehnt werden konnten. In einem zweiten Durchgang wurden die Informationen ohne zu fragen einfach mitgeliefert.

Ein Drittel der Versuchsteilnehmer lehnte die angebotenen Infos im ersten Durchgang ab. Wie sich zeigte, griffen 32 Prozent jener Personen, die sich Informationen wünschten, im zweiten Durchgang zu einem Produkt mit kleinerem CO2-Fußabdruck. Von den Informationsverweigerern entschieden sich im zweiten Durchgang auch immerhin 12 Prozent für ein klimaverträglicheres Produkt.

Kognitive Dissonanz

Für die Forscher sind die Ergebnisse ein eindeutiges Zeichen dafür, dass bei vielen Konsumenten die so genannte kognitive Dissonanz auftritt. In ihrem Inneren wissen sie, dass ein gewähltes Produkt klimaschädlicher als ein anderes ist. Durch das aktive Wegschauen versuchen sie, sich selbst davon zu überzeugen, die richtige Wahl getroffen zu haben. Werden sie allerdings mit Tatsachen konfrontiert, erwacht ihr Verantwortungsgefühl und sie handeln dementsprechend.