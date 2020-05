Weltall-Roboter Kirobo unterhält sich mit Astronauten

Der japanische Astronaut Koichi Wakata, der für die Raumfahrtagentur Jaxa ( Japan Aerospace Exploration Agency) im All ist, hat am Donnerstag als erster Mensch mit dem Roboter-Astronauten Korobo ein Konversations-Experiment an Bord der ISS durchgeführt. Das gaben die Robo Garage, das Dentsu, das Research Center for Advanced Science and Technology der Tokio Universität und die Toyota Motor Corporation bekannt.