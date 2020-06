Wenn Computer Wünsche von den Augen ablesen

Ein anderer Nutzer, der an Muskelschwund in fortgeschrittenem Stadium leidet, steuert mit der Mundmaus seinen Fernseher und die Stereoanlage. “Der User gewinnt ein hohes Maß an Autonomie im Alltag”, sagt Christoph Veigl, Leiter des Projektes AsTeRICS-Academy an der FH Technikum Wien. Diese höhere Selbstbestimmung ist gerade für Patienten, die pflegebedürftig sind, ein enormer Fortschritt. Neben der einfachen Bedienung klassischer Geräte im Haushalt sind auch sehr komplexe Steuerungen mit dem System realisierbar. “ Mittels eines zusätzlichen Sensors, der die elektrischen Signale am Schultermuskel auswertet, ist ein weiterer Patient, der von der FH Technikum Wien betreut wird, sogar in der Lage, einen Modellhubschrauber zu steuern. Zwei Bewegungsachsen werden dabei über die Mundmaus kontrolliert und eine über den Muskelsensor”, so Balog. Auch die Steuerung von Rollstühlen oder von Exoskeletten ist laut den Experten der FH in absehbarer Zukunft möglich.

Über die Kombination verschiedener Inputs können über die AsTeRICS-Plattform so viele Systeme angesteuert werden. “Es gibt derzeit über 140 Plug-ins zur Einbindung unterschiedlicher Steuergeräte”, so Veigl. Parallel zur Mundmaus ist etwa auch die Einbindung von Eye-Tracking über eine Kamera möglich. Für Patienten, deren Hände stark zittern, gibt es spezielle Buzzer-ähnliche Tasten, die als Maus-Ersatz fungieren können. Die Bedienung per Auslesen von Hirnströmen ist ebenfalls möglich. “EEG-Signale werden nur in Ausnahmefällen verwendet, da der Körper implantierte Sensoren mit der Zeit abkapselt, wodurch die Signalqualität leidet. Eine Abnahme von außen ist hingegen aufwändig und weniger effizient”, so Veigl.