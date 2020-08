WHO-Chef sagt Ende der Pandemie voraus

Während die Corona-Zahlen in vielen Ländern mittlerweile wieder ansteigen, hat WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag bei einer Pressekonferenz in Genf einen vorsichtigen optimistischen Blick in die Zukunft gewagt. Er zog dabei einen Vergleich zur Spanischen Grippe von 1918, die zwischen Februar des Jahres und April 1920 zu bis zu 50 Millionen Todesfällen geführt hatte. Er habe berechtigte Hoffnung, dass die Pandemie in einem kürzeren Zeitraum als damals besiegt werden könne.

Bessere Technologien

Auch wenn es gegenüber der Spanischen Grippe von 1918 heute den „Nachteil der Globalisierung, der Nähe, der Verbindungen“ gebe, habe die Welt andererseits heute den Vorteil besserer Technologien, sagte Tedros. Daher hoffe die WHO, „diese Pandemie in weniger als zwei Jahren zu beenden“. Durch die „maximale Nutzung der zur Verfügung stehenden Mittel“ und in der Hoffnung auf einen Impfstoff denke er, dass die Pandemie schneller beendet werden könne als die Spanische Grippe.