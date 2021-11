Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt den neu entdeckten Corona-Stamm B.1.1.529 "Omicron" und stuft ihn als "besorgniserregende Variante" ein.

Omicron hat sich bereits vom südlichen Afrika nach Europa, Israel und Hogkong ausgebreitet. In den letzten Tagen haben sich Nationen auf der ganzen Welt darum bemüht, Reisen aus Ländern wie Südafrika und Botswana - und im Falle Israels aus dem gesamten Afrika südlich der Sahara - zu unterbinden. Am Freitag wurde jedoch ein Fall in Belgien bestätigt, der keine eindeutige Verbindung zu der Region hatte, was die Möglichkeit aufkommen lässt, dass Omicron bereits in der dort grassiert.

Die Variante weist eine sehr hohe Zahl von Mutationen auf, allein 32 im Spike-Protein. Die WHO fordert weltweit, die Genomsequenzierung von COVID-Proben zu verstärken, um die Variante besser verfolgen zu können.