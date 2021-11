Neue Virusvariante lässt auch Bitcoin-Kurs fallen

Aufgrund der Corona-Variante B.1.1.529 , die in Südafrika nachgewiesen wurde, will die EU-Kommission die „Notbremse“ ziehen, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen twittert. Demnach soll der Flugverkehr aus dem südlichen Afrika eingestellt werden. Österreich, das Vereinigte Königreich und zahlreiche andere Nationen haben ihre Einreisebestimmungen bereits verschärft.

Die neue COVID-19-Variante besorgt scheinbar auch Krypto-Anleger*innen . Durch die Furcht vor den Auswirkungen der neuen Variante wurden Bitcoin, Ether und die mit dem Metaverse verbundenen Münzen Mana und Sand am Freitag in einem breit angelegten Krypto-Verkauf nach unten gedrückt, wie Insider berichtet .

Die Maßnahmen lösten Befürchtungen über neue Pandemie-Beschränkungen und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum aus. "Wir haben gesehen, dass wichtige globale Indizes und andere Risikoanlagen wegen der Sorge um das Auftauchen einer neuen Covid-Variante in Südafrika getroffen wurden, was wiederum Auswirkungen auf Bitcoin hatte, sodass 300 Millionen Dollar innerhalb einer Stunde liquidiert wurden", Freddie Evans, Sales Trader beim Digital Asset Broker GlobalBlock, in einer E-Mail-Nachricht an Insider.

Trotz der allgemeinen Rückgänge bei den Kryptowährungen waren nicht alle Marktbeobachter über die Aussichten für die Preise niedergeschlagen. "Für uns bei 21Shares haben sich die Grundlagen der Krypto-Vertikale nicht geändert. Wir sehen, dass das Innovationstempo weiter voranschreitet, und zwar auf einem beschleunigten Niveau", sagte Eliézer Ndinga, der Forschungsleiter bei dem digitalen Vermögensverwalter gegenüber Insider.

