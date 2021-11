Forscher warnen vor neuer Corona-Variante mit vielen Mutationen

Die Variante B.1.1.529 wurde erstmals in Botswana entdeckt. Auch in Südafrika wurden sechs Fälle festgestellt

Die Variante wurde zuerst in Botswana entdeckt, wo inzwischen 3 Fälle sequenziert wurden. Sechs weitere Fälle wurden in Südafrika bestätigt und einer in Hongkong bei einem Reisenden, der aus Südafrika zurückkehrte.

Wissenschaftler*innen werden die neue Variante auf Anzeichen hin beobachten, die darauf hindeuten, dass sie an Schwung gewinnt und sich weiter ausbreitet. Einige Virolog*innen in Südafrika sind bereits besorgt, insbesondere angesichts der jüngsten Zunahme von Fällen in Gauteng, im Norden Südafrikas, wo B.1.1.529 Fälle festgestellt wurden.

Ravi Gupta, Professor für klinische Mikrobiologie an der Universität Cambridge, sagte, dass die Arbeit in seinem Labor ergab, dass zwei der Mutationen auf B.1.1.529 die Infektiosität erhöhen und die Antikörpererkennung verringern. "Eine Schlüsseleigenschaft des Virus, die nicht bekannt ist, ist jedoch seine Infektiosität, denn das ist es, was die Delta-Variante in erster Linie angetrieben zu haben scheint."

Laut Francois Balloux, dem Direktor des UCL Genetics Institute, habe sich die große Anzahl von Mutationen in der Variante offenbar "in einem einzigen Schub" angehäuft, was darauf hindeute, dass sie sich während einer chronischen Infektion bei einer Person mit einem geschwächten Immunsystem, wie einem unbehandelten HIV/Aids-Patienten, entwickelt haben könnte. "Ich würde auf jeden Fall erwarten, dass es von neutralisierenden Antikörpern im Vergleich zu Alpha oder Delta schlecht erkannt wird", sagte er. "Es ist schwer vorherzusagen, wie übertragbar es in diesem Stadium ist. Vorerst sollte es genau beobachtet und analysiert werden, aber es gibt keinen Grund, sich übermäßig Sorgen zu machen, es sei denn, die Häufigkeit steigt in naher Zukunft an".