Uber fährt Wiener kostenlos zur Corona-Impfung

Menschen, die sich in einem Impfzentrum impfen lassen, oder andere Menschen dabei begleiten, können per Uber-App kostenlose Fahrten buchen, kündigte Uber am Mittwoch per E-Mail an. Voraussetzung dafür ist, dass die Fahrten direkt vor einem Wiener Impfzentrum beginnen oder enden, die unter impfservice.wien/corona aufgelistet sind.



Abgedeckt sind bis zu 20 Euro pro Fahrt, insgesamt sind pro Person zwei Fahrten möglich und die Aktion endet am 25.12.2021. Um die Aktion in Anspruch zu nehmen, muss man das Uber-Fahrzeug wie bisher per App bestellen. In der Geldbörse/Wallet trägst du unter Aktionen den Code „IMPFENJETZT“ ein und schon kann die kostenlose Fahrt beginnen. Gebucht werden können UberX, Green, Comfort, XL und Premium, Geschäftsfahrten sind ausgenommen.