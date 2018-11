Wie ein Smartphone-Nacken verhindert werden kann

Das Smartphone wirkt so klein, leicht und handlich – wer aber dauernd über seinem Handy hängt, strapaziert Nacken und Wirbelsäule. „Bei der vorgeneigten Haltung kommt eine Druckbelastung von bis zu 20 Kilo auf die Halswirbelsäule“, warnt Univ.-Prof. Ronald Dorotka im KURIER-Gespräch anlässlich der Jahrestagung der Fachärzte für Orthopädie.

Mehr als zwei Millionen Menschen in Österreich leiden an Rückenschmerzen. Sehr häufig sind die Ursachen dafür hausgemacht: Mangel an Bewegung, Übergewicht und Fehlhaltungen beim Bedienen von PC und Smartphone.