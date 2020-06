Wie Gehirnzellen für schnelle Reizleitung getunt sind

Korbzellen wandeln anregende Signale, die sie an ihrem Eingang empfangen, in Sekundenbruchteilen in hemmende Signale um, um sie an den Enden ihrer Nervenfortsätze (Axonen) an andere Nervenzellen weiterzugeben. Sie haben eine wichtige Kontrollfunktion im Netzwerk und können die Rhythmik für bestimmte Gehirnwellen (Gamma-Wellen) erzeugen, erklärte Peter Jonas, der Leiter der Studie, im Gespräch mit der APA. "Haben sie zum Beispiel bei Epilepsie eine Fehlfunktion, kommt es zu einer überschießenden Anregung und damit zu einer Entgleisung der Funktion des Netzwerks", sagte er.

Für solche Aufgaben sei es sehr wichtig, dass die einzelnen Zellen Signale schnell verarbeiten, so Jonas. Doch weder für den dafür notwendigen Durchmesser noch für isolierende Markscheiden sei in den dicht gepackten Gehirnstrukturen Platz, außerdem bräuchten die Zellen freie Oberflächen, um die Signale weiterzugeben, und auch hier wäre eine Isolierung bloß hinderlich.