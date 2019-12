Wie Hightech die Erde entgiften kann

Vielfältiger Einsatz

Die chemischen Verbindungen in den Molekülen interagieren mit der IR-Strahlung, was ein ausgeprägtes Signal auslöst – einen sogenannten „molekularen Fingerabdruck“. Der ermöglicht eine Identifizierung und Quantifizierung eines Schadstoffes – nicht nur in der Erde, sondern auch im Wasser. Mit der Unterstützung der Austria Wirtschaftsservice (aws) und dem European Research Council (ERC) wird derzeit der erste kommerzielle Prototyp hergestellt, der in der ersten Hälfte des kommenden Jahres getestet wird. Der Sensor kann unter anderem zur Überwachung von Gesundheitsrisiken bei Industrie-Mitarbeitern sowie zur Qualitätskontrolle in der Pharma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.

Gifte weiten sich aus

Auch zur Überwachung von Umweltgiften soll die Innovation zum Einsatz kommen. Und davon gibt es genug. Laut Bodenforscher Gerzabek sind speziell Schwermetalle wie Blei oder Quecksilber und Metalloide wie Arsen, aber auch Radionuklide wie Plutonium im Boden auffindbar. Organische Schadstoffe, etwa Kohlenwasserstoffe, Pflanzenschutzmittel oder Medikamente seien ebenfalls nachweisbar. Laut dem Umweltbundesamt haben sie sich von industrienahen Gebieten sowie Ackerflächen mit Klärschlammaufbringung auf Weide- und Wiesenflächen ausgeweitet. „Die häufigste Ursache von Kontaminationen in Österreich durch gewerbliche oder industrielle Aktivitäten sind Tankstellen, gefolgt von der Papierindustrie, KFZ-Betrieben, die Metallindustrie, Lager- und Umschlagplätze oder die chemische Industrie“, so Gerzabek.

Die freigesetzten Gifte kommen dabei zwangsläufig zum Menschen zurück: „Werden Schwermetalle oder Radionuklide über die Pflanzenwurzel aufgenommen und in die oberirdischen Pflanzenteile, insbesondere in die vom Menschen genutzten, transportiert, können sie entweder direkt oder über den Umweg des Tierfutters und tierischer Nahrungsmittel bis zum Menschen gelangen“, warnt der Experte. Mit besseren Detektionstechnologien könnten die Risiken aber eingedämmt werden. „Unser modernes Leben ist durch die Integration von Sensoren in unseren Smartphones und Autos viel einfacher geworden. Ich kann mir nur vorstellen, was die Zukunft uns noch bringt“, sagt Forscherin Lafleur.