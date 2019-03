Wie mit DNA ein Phantombild des Täters erstellt werden kann

Rückblick

1999 war ein 16-jähriges Mädchen in der Nähe eines Asylwerberheims in Nordholland vergewaltigt und ermordet worden. Prompt gerieten drei Asylwerber unter Verdacht. Rechtspopulisten heizten die Stimmung an. Der Mord aber blieb ungeklärt. 2012 unterzog ein Wissenschafter die Spuren in dem „Cold Case“ einer neuartigen DNA-Analyse – auf eigene Faust und ohne Rechtsgrundlage. Dabei fand er heraus, dass die Täter-DNA wohl einem Mittel- oder Nordeuropäer zuzurechnen ist. Bald wurde ein friesischer Bauer ausgeforscht und verurteilt. Die Asylwerber waren entlastet.

Seitdem wird die DNA-Analyse 3.0 weltweit diskutiert und gehypt. Parson, immerhin ein Star unter den DNA-Forensikern, ist vorsichtig: „Die Visualisierung steckt noch in den Kinderschuhen“. Was bereits gut funktioniere: „Die Ermittlung der kontinentalen Herkunft ist schon weiter fortgeschritten als beispielsweise die Altersbestimmung. Da gibt es noch mehr Frage- als Rufzeichen“, sagt Parson. Auch könne man blaue von dunklen Augen in der DNA gut unterscheiden. „Bei Zwischentönen wird es aber schwierig.“ Nach derzeitigem Stand könne man per DNA-Analyse also nur Stereotype darstellen, wie die Hautfarbe und das Geschlecht.

Das wollen die europäischen Wissenschafter ändern. „Im EU-Projekt Visage haben wir eine zentrale Rolle. Denn wir erstellen die molekulargenetischen Werkzeuge, mit Hilfe derer im Labor diese Marker ermittelt werden, die für die unterschiedlichen Merkmale verantwortlich sind“, sagt Parson über die Arbeit seines Innsbrucker Instituts. Auf den verständnislosen Blick der Autorin dieser Zeilen hin erklärt der DNA-Experte: „Es handelt sich um ein chemisches Werkzeug, das aber auch entwickelt, gebaut und optimiert werden muss, ehe man im Reagenzglas damit arbeiten kann.“ Eine chemische Substanz also? „Viele“, antwortet er. „Es ist eine sehr komplexe Kombination von Dutzenden chemischen Substanzen.“ Natriumchlorid (Kochsalz) sei genauso dabei wie Polymerasen, Enzyme oder Nukleotide.

Stimmt die Kombination, können die Forscher den Marker in der DNA lesen, und durch das Lesen wird eine Vorhersage bestimmter Eigenschaften möglich – etwa, dass jemand blaue Augen hat.