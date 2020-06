Wie verifiziert man Bürger-Videos aus Krisenzonen?

Zum Syrienkonflikt soll es mittlerweile zwischen 600.000 und 800.000 Videos geben. Wenn man alle Videominuten addiert – so eine Berechnung des Carter Centers – ergeben diese zusammengenommen mehr Zeit als der eigentliche Konflikt bisher andauert. Es gäbe also potenziell viel Material um Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu dokumentieren. Im Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen Thomas Lubanga wurde erstmals ein Video zur Untermauerung der Anklage herangezogen. Dem Ex-Milizenführer wurde vorgeworfen, er habe Kindersoldaten rekrutiert. Das Video zeigte ihn mit Kindern in einem seiner Lager. Thomas Lubanga wurde schuldig gesprochen.

In diesem Fall lag noch eine Fülle anderer belastender Beweise vor. Doch was tun, wenn die Echtheit eines Videos tatsächlich über Schuld bzw. Unschuld entscheiden könnte? „Für Gerichte ist die so genannte Überwachungskette sehr wichtig,“ erklärt Christoph Köttl. Es muss also klar sein: Wer hat ein Video wo, unter welchen Umständen aufgenommen und an wen weitergeben? Die Möglichkeit einer Manipulation des Materials muss ausgeschlossen werden können. Dies wird künftig dank einer, von der Organisation Witness gemeinsam mit dem Guardian Project entwickelten App möglich sein. InformaCam registriert etwa GPS-Koordinaten, Seehöhe, Lichtverhältnisse, umliegende elektronische Geräte sowie Handymasten und verfügbare Netzwerke und speichert all diese Information verschlüsselt. Die App, die sich noch in der Testphase befindet, soll es auch ermöglichen, das gesamte Datenpaket direkt an die Adressaten des Vertrauens zu übermitteln.