Wie wir die zweite Welle verhindern können

Nachdem die Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Österreich zuletzt stark zurückgegangen ist, geben sich Politik und Bevölkerung erleichtert. Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) zeigte sich zuletzt "sehr optimistisch, dass es in Österreich zu keiner zweiten Welle kommen wird". Doch die Gefahr kann nicht ausgeschlossen werden, wie Simulationsforscher der TU Wien betonen.

Demnach sind mehrere Faktoren essenziell, um eine zweite Welle zu verhindern. Dazu zählt weiterhin Hygiene und Kontaktreduktion. So wird dringend geraten, in den nächsten Monaten nicht zur üblichen Zahl physischer Kontakte zurückzukehren. Entscheidend sind auch eine große Zahl von Tests und schnelles Contact Tracing und Containment.

Gefahr unverändert

„Wir müssen weiterhin vorsichtig sein, denn im Grunde hat sich die Gefahr, verglichen mit der Anfangsphase der Epidemie, nicht verändert“, wird Martin Bicher vom Simulationsteam TU Wien und dem Spin-Off dwh zitiert.

„Von einer Herdenimmunität sind wir noch weit entfernt, weniger als ein Prozent der Menschen in Österreich sind immun. Das Virus ist auch nicht weniger ansteckend oder weniger gefährlich als noch im März. An eine vollständige Rückkehr zur Normalität früherer Zeiten ist daher nicht zu denken“, so Bicher.

Laut dem Simulationsexperten Niki Popper ist in der jetzigen Phase entscheidend: „Contact Tracing ist das Mittel der Wahl, um Ausbreitungsnetzwerke zu unterbrechen“. Dies sei zu Beginn der Welle mit 1.000 nachgewiesenen Infektionen pro Tag schlichtweg nicht möglich gewesen.