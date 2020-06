Wiener Forscher beeinflussen Fliegen-Hirn im Flug

Die Wissenschafter konnten die Funktion der neuen Vorrichtung bereits unter Beweis stellen: Mit einem thermogenetischen Ansatz untersuchten sie erneut spezielle Neuronen, die sie in früheren Experimenten als wichtige Elemente für den Balzgesang der Fliegen identifiziert hatten. Durch die bessere zeitliche Auflösung der neuen Methode konnten die Forscher die Aktivität von Neuronen klarer zuordnen. So konnte nachgewiesen werden, dass ein bestimmter Neuronentyp im Fliegenhirn für lang anhaltendes Balzverhalten verantwortlich ist, während andere Zellen den Balzgesang steuern.

FlyMAD ermöglicht es auch, Experimente durchzuführen, bei denen Fliegen durch Licht und Wärme gleichzeitig aktiviert werden. Dadurch könnten verschiedene genetische Elemente in ein und derselben Fliege ein- und ausgeschaltet werden. Straw sieht darin "eine fantastische Möglichkeit, um unterschiedlichsten Fragestellungen beantworten zu können". So könnten die Wissenschafter in neuronalen Schaltkreisen untersuchen, in welcher Reihenfolge Zellen in einer Signalkaskade angeordnet sind.