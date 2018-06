"Wir sehen KI als Intelligenzverstärker für den Menschen"

Wie wird sich KI auf den Arbeitsmarkt auswirken?

Klar, es wird Automatisierungen in Bereichen geben. Ob das bedeutet, dass Menschen gar nicht mehr an der Stelle gebraucht werden, oder höherwertige Aufgaben übernehmen, ist nicht gesagt. Ich sehe da eine Verschiebung von Aufgabenprofilen. Menschen werden nicht unbedingt ersetzt - wenn sie mithalten und sich weiterbilden. Ich sehe da eine große Aufgabe für Universitäten und die betriebliche Weiterbildung. Im Medizinstudium läuft es teilweise noch genauso ab wie vor 100 Jahren. Meine Tochter studiert Medizin und ich sage ihr immer, sie soll sehen, dass sie Fähigkeiten erwirbt im Umgang mit den neuen, durch maschinelles Lernen gestützten Technologien, die in der Diagnostik, z.B. in der Radiologie, kommen werden. Sie sehen das wahrscheinlich auch an ihrem eigenen Job, oder?

Was denn?

Heutzutage verwendet jeder ganz selbstverständlich Suchmaschinen in der Recherche. Trotzdem macht das den Journalismus nicht überflüssig. Nehmen Sie z.B. Fake News. Da sind automatisch generierten Berichten Grenzen gesetzt. Guter Journalismus von Menschen wird auf Jahre gebraucht werden. Wir Menschen sind beschränkt in jeder einzelnen Tätigkeit, die wir machen können. Wir können nicht am schnellsten laufen, wir haben nicht das beste Gedächtnis, wir können nicht in feinster Auflösung sehen. Aber die Kombination vieler Tätigkeiten, das ist doch etwas, wo Maschinen Schwierigkeiten haben. Und das sind nicht nur nobelpreisverdächtige Tätigkeiten, sondern ganz Alltägliches - etwa wenn sie herausfinden wollen, ob ihr Gesprächspartner glaubwürdig ist oder nicht.

Ein Problem, das in Zusammenhang oft diskutiert wird, ist 'Bias'. Sehen Sie die Integration menschlicher Voreingenommenheit in KI als Problem?

Das ist dann ein Problem, wenn Maschinen autonom Entscheidungen treffen und diese nicht erklären können. Transparenz und Erklärbarkeit sind wichtig, wie etwa bei einer Kreditwürdigkeitsprüfung, wo es gesetzliche Anforderungen gibt. Dass man Bias in der KI komplett vermeiden kann, da wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Es muss immer Prozesse geben, um Bias zu vermeiden, bei KI genauso wie bei Menschen, etwa ein Vier-Augen-Prinzip oder ähnliches.

In welchen Bereichen will Siemens KI in Zukunft einsetzen?

Ein sehr spannendes Thema ist, wie kann ich Fachwissen in digitale Form bringen und wie kann ich dieses Wissen in Herstellungsprozessen einsetzen. Das sehe ich als Thema, wo wir über Jahre hinaus etwas machen und verschiedene KI-Systeme verknüpfen können. Da kommen wir zu etwas, was Siemens seit vielen Jahren macht: Digital Twin. Der digitale Zwilling eines Prozesses. Da sehe ich Riesenpotenzial für KI. Wollen Sie noch ein etwas futuristischeres Beispiel?

Ja, bitte.

Kollegen in Belgien forschen an KI, die selbst Designs entwirft, die patentfähig sind. Im Bereich Automotive haben die schon gewisse Erfolge. Derzeit funktioniert das aber nur bei sehr einfachen Systemen. Die Maschine unterstützt damit quasi in kreativen Bereichen. So wie Newton auf den Schultern von Riesen stand, könnten unsere Ingenieure auf den Schultern von Computern stehen. Wir müssen als Menschen ausnutzen, was uns Maschinen bieten können. Darauf beruht Fortschritt.

Welche Auswirkung werden Quantencomputer auf KI haben?

Ein Quantencomputer hat potenziell dramatische Auswirkungen. Wenn die Realität sind und zuverlässig funktionieren, dann können Sie eigentlich alle Algorithmen, die Sie so haben, neu überdenken. Dann können manche Probleme gelöst werden, die bisher unmöglich zu lösen waren. Wir als Siemens sind da in Beobachterposition, aber schauen sehr genau hin, was da passiert. Es gibt noch viele technische Hürden, bis Quantencomputing in unserer Welt ankommt.