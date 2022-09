Erstmals wurde ein Wolf geklont

Wissenschaftler*innen des chinesischen Konzerns „Sinogene Biotechnology“ haben den „weltweit ersten geklonten Polarwolf“ gezüchtet. Das geht aus einem Artikel der chinesischen Global Times hervor.

Das Wolfsjunge namens Maya wurde vor 3 Monaten in einem Pekinger Labor geboren, heißt es in dem Bericht. Die Spenderzellen stammen von einem Polarwolf des Harbin Polarland, einem Zoo in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang.

Beagles als Leihmütter

Sinogene erzeugte 137 Wolfsembryonen durch die Verschmelzung von Hautzellen des Spenderwolfs mit unreifen Eizellen von gewöhnlichen Hündinnen. Dieses Verfahren nennt sich somatischer Zellkerntransfer. Es wurde bereits 1996 eingesetzt, als das Schaf Dolly erfolgreich geklont wurde.

85 der Eizellen verpflanzte Sinogene schließlich gewöhnlichen Beaglen. Laut den Wissenschaftler*innen habe es nicht genügend Wölfinnen in Gefangenschaft gegeben, um derartige Experimente durchzuführen. Daher habe man Beagle als Leihmütter herangezogen, denn ihre DNA habe viel mit jener des Polarwolfs gemein. Nur einer der transplantierten Embryonen entwickelte sich schließlich vollständig.