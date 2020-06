Wütende Tweets erhöhen Herzinfarktrisiko

Forscher der University of Pennsylvania haben ein Modell entwickelt, das anhand der auf Twitter verwendeten Sprache die Wahrscheinlichkeit von Herzerkrankungen in einer Gemeinschaft errechnen kann. Demnach sei die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt bei Gruppen, die häufig wütende Tweets absetzen, deutlich höher. Das bedeute jedoch nicht zwangsläufig, dass jene Twitter-Nutzer, die wütende Tweets schreiben, ein erhöhtes Herzinfarktrisiko haben. Das negative Umfeld erhöhe jedoch die Wahrscheinlichkeit in der Gemeinschaft - auch für jene, die die wütenden Tweets nur lesen.