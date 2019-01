Zitternde Ringe verraten, wie lange ein Tag auf Saturn dauert

Für Wissenschaftler war es bisher schwierig genau zu messen, wie lang ein Tag auf dem Saturn dauert. Um das zu bestimmen, haben sich Forscher seine wackelnden Ringe zu Hilfe genommen. Dabei kommen sogenannte Axialschläge zum Einsatz. Mit ihnen konnte ein Saturntag jetzt genauer als je zuvor bestimmt werden: Ein Tag auf dem Saturn dauert 10 Stunden, 33 Minuten und 38 Sekunden.

Schwierige Messung

Die Ergebnisse wurden im Astrophysical Journal veröffentlicht. Sie weichen mehrere Minuten von älteren Erhebungen ab. Demnach ist die Dauer eines Tages auf dem Gasgiganten kürzer als gedacht.

Die Messung der Tageslänge ist aus verschiedenen Gründen eine Herausforderung. Der Saturn hat eine dicke und rotierende Atmosphäre, die seine innere Oberfläche verdunkelt. Das ist an sich kein Problem, normalerweise wird in so einem Fall das Magnetfeld des Objekts zu Rate gezogen und vermessen. Saturns Magnetfeld ist aber exakt an seiner Achse ausgerichtet und deshalb schwer zu erfassen.

Cassini sei Dank

Die langsam verloren gehenden Ringe des Saturn bestehen aus Eis und Stein. Während sie ihren Planeten umkreisen, werden sie von dessen Schwerkraft leicht angezogen. Das erzeugt Wellen in den Ringen, die erst einmal gemessen werden mussten. Das hat die NASA-Sonde Cassini erledigt, die 2017 in der Saturn-Atmosphäre verglüht ist. Die Daten haben den Wissenschaftlern bei der Berechnung des Saturn-Tages geholfen.