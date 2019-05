50.000 Euro Schaden: Wiener Start-up fällt auf Betrüger herein

Die Domain der gefälschten E-Mail-Adresse ist in Frankreich registriert, wo nach der Anzeige des Start-ups beim österreichischen Bundeskriminalamt ebenso ermittelt werden dürfte wie in Großbritannien.

Mindestens 50 Fälle pro Jahr

Und viRaTec dürfte bei weitem nicht das einzige Unternehmen sein, das in den vergangenen Monaten anhand dieser Betrugsmasche um Geld und Waren geprellt wurde. Nach Auskunft des AußenwirtschaftsCenters in London fallen 50 Firmen auf die John-Lewis-Nachahmer herein, die Dunkelziffer dürfte wohl noch viel höher sein. Dass Informationen wie diese offenbar bekannt sindund auch von der Außenwirtschaft kommuniziert werden, aber offenbar nicht in Start-up-Kreisen ankommen, ärgert Grösslich.

"Es werden Hunderte Veranstaltungen von den großen Start-up-Inkubatoren und -Interessensvertretern statt, aber ich habe in den vergangenen vier Jahren kein einziges Mal eine Veranstaltung bemerkt, wo Start-ups über Risiken im globalen Handel und etwaigen Betrugsszenarien aufgeklärt werden. Da orte ich echten Nachholbedarf in der Szene", sagt Grösslich zur futurezone.

Psychologischer Effekt

Die persönliche Verantwortung will der viRaTec-CEO damit nicht wegschieben: "Natürlich lässt man sich von so einem großen Namen wie John Lewis & Partners auch ein bisschen blenden, weil normalerweise akzeptiert man nur gesplittete Zahlungen mit Anzahlung und Restbetrag. Wir sind dadurch noch viel vorsichtiger geworden."

Als Sicherheitsmaßnahmen hat das Start-up neue Prüfvorgänge im Bestellwesen eingebaut. Auch lässt sich die IP-Adresse jedes verkauften Geräts auslesen, wenn es sich bei Inbetriebnahme mit dem Internet verbindet. Das soll Behörden die Ermittlungen erleichtern.

Geräte mittlerweile wertlos

Die mehren Hundert Miyo-Geräte und Starter-Kits, welche die Betrüger ergattern konnten, sind aber nicht nur für das Wiener Start-up verloren. Durch eine nachträgliche IP-Sperre der betroffenen Gerätecharge können diese von den Betrügern bzw. nach dem Weiterverkauf nicht mehr in Betrieb genommen werden. Für das Start-up bleibt das aber nur ein schwacher Trost. "Uns selber hilft das natürlich auch nicht weiter. Der Schaden ist und bleibt groß", sagt Grösslich.