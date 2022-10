Ein Unternehmen oder Start-up gründen bringt so manche Herausforderung mit sich. Am 12. Oktober 2022 können sich Jungunternehmer*innen und jene, die es werden wollen, mit spannenden Panels und Keynotes in der Ottakringer Brauerei vorbereiten.

Dort findet das Info-Festival „Business Maniacs“ statt, bei der zahlreiche Expert*innen Tipps geben, worauf es abseits eigener Ideen ankommt. Etwa, wie man es schafft, die Finanzierung zu stemmen, oder sich selbst zu motivieren. Darüber spricht etwa Start-up-Guru Daniel Cronin, Co-Founder & Board Member von AustrianStartups.

Vielfältiges Programm

Mit dabei sind außerdem Valerie Wolff, Co-Gründerin von Vello Bike, Svetlana Ilic, Gründerin von Sveta World und Burnout-Survivor, sowie die „New Work“-Expertin Lena Marie Glaser, Gründerin „Basically Innovative“. Auch futurezone-Redakteurin Barbara Wimmer erzählt beim Panel „Crazy Business: Was einem im Geschäftsleben alles passieren kann, wie man sich schützt und schädigende Faktoren erkennt“, worauf man beim Gründen im digitalen Raum acht geben sollte, um sich nicht gleich mit Rechtsanwält*innen und Abmahnungen herumschlagen zu müssen.

Prinzipiell werden alle Themen, die Gründer*innen bewegen, erfasst: Wege zum Unternehmer*innentum sind ebenso Thema wie Förderungen, Nachhaltigkeit oder was für eine Rolle der richtige Standort spielt. Die Veranstaltung wird von der Jungen Wirtschaft Wien in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien organisiert und findet am 12. Oktober 2022 in der Ottakringer Brauerei (Ottakringer Platz 1, 1160 Wien) statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, aber eine Anmeldung ist notwendig.