6 Neuzugänge in burgenländischem Start-up-Zentrum

Betriebsort: Oberwart

Idee: VR-Brillen für in Mobilität eingeschränkte Senioren. In den letzten zwei Jahren Konzept für 360°-Seniorenreisen entwickelt. Mit VitaBlick sollen regionale Orte wie ein Ausflug nach Eisenstadt, Störche schauen in Rust oder auf die Burg Güssing sind möglich. Mehr als 25 Senioreneinrichtungen in Österreich nutzen VitaBlick-Ausflüge auf wöchentlicher Basis

www.vitablick.at