Wie das Burgenland Start-ups für sich begeistern will

Nur 34 Start-ups verzeichnete der Austrian Start-up Monitor 2020 im Burgenland. So wenige, wie in keinem anderen Bundesland. "Das Burgenland ist nicht das Erste, was einem in den Kopf schießt, wenn man ans Gründen von Start-ups denkt", sagt Martin Trink. Er will das ändern.

Der frühere Entrepreneur und Berater leitet das im südburgenländischen Güssing angesiedelte Start-up-Zentrum Südhub, das Leben in die burgenländische Gründerszene bringen will.

Mit der von der Wirtschaftsagentur Burgenland ins Leben gerufenen Initiative will man burgenländischen Gründer*innen unter die Arme greifen und sie beim Aufbau ihres Unternehmens unterstützen. Daneben will man aber auch Start-ups außerhalb des Burgenlands ansprechen und sie vom Standort Burgenland überzeugen.