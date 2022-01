Software, Garnelen und Olivenbäume aus dem Burgenland

Anfang vergangenen Jahres nahm das Südhub in Güssing seinen Betrieb auf. Nun zog das burgenländische Start-up-Zentrum seine erste Bilanz. 4 Start-ups haben das Accelerator-Programm bereits durchlaufen und konnten erste Umsätze erzielen und auch Kapital einsammeln, hieß es am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Güssing.

Zu den Absolventen des Programms zählen:

Perigee , das mit einer Softwarelösung Spendenorganisationen hilft, Spender*innen in Online-Netzwerken ausfindig zu machen,

, das mit einer Softwarelösung Spendenorganisationen hilft, Spender*innen in Online-Netzwerken ausfindig zu machen, Güssinger Garnelen , das antibiotikafreie Garnelen im Burgenland züchtet,

, das antibiotikafreie Garnelen im Burgenland züchtet, Pflegenavi , das an der Digitalisierung von Pflegeheimen arbeitet und

, das an der Digitalisierung von Pflegeheimen arbeitet und AgroRebels, das den Olivenanbau nach Österreich bringen will.

"Viele der Start-ups, die heute gegründet werden, schaffen in Zukunft eine Vielzahl von wissensbasierten Arbeitsplätzen", sagte sagte der burgenländische Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ): Sie würden auch an Problemen arbeiten, die sich der Gesellschaft heute stellen, das könne erneuerbare Energie genauso sein wie der Pflegebereich.

Ohne gute Rahmenbedingungen könne es aber nicht genügend Gründungen geben, sagte Michael Gerbavsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland, die das Innovationszentrum ins Leben rief. Kapital allein genüge nicht, es brauche auch intensive Unterstützung.

Bewerbungen bis Ende Februar

Für heuer kündigte Gerbavsits einen Ausbau des Programms an. Statt bisher 4 sollen 6 Start-ups in das Accelerator-Programm aufgenommen werden. Geplant ist auch eine Kooperation mit dem niederösterreichischen Inkubator accent, die unter anderem gemeinsame Workshops und Veranstaltungen umfassen soll.

Mit dem Programm, das neben einem Zuschuss von 10.000 Euro die Nutzung des Co-Working-Spaces in Güssing sowie Beratungs- und Mentorenleistungen umfasst, sollen junge Unternehmen, die bereits über einen Prototyp ihres Produkts oder Services verfügen, beim Markteintritt unterstützt werden.

Voraussetzung sei, dass es sich um eine Innovation im Bereich der Technologie oder beim Geschäftsmodell handle und dass das Unternehmen im Burgenland aufgebaut werden solle, sagte Südhub-Leiter Martin Trink. Bewerbungen für die Plätze sind unter www.suedhub.at bis Ende Februar möglich.