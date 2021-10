"Ein Immobilienkauf ist ein komplexer Prozess ", sagt Florian Heder . Bis ein Haus oder eine Wohnung den Besitzer oder die Besitzerin wechselt, muss ein Anbot gelegt, die Bonität der Käufer*in überprüft, ein Kaufvertrag verhandelt und beglaubigt und der Kauf ins Grundbuch eingetragen werden. "Viele Leute machen das nur einmal in ihrem Leben und es ist schwierig sich in den Abläufen zurechtzufinden", sagt der Wirtschaftsinformatiker.

Rechtsberatung und Beglaubigung

Die Käuferin oder der Käufer erhält nachdem er ein Angebot für die Immobilie gelegt hat und seine Legitimität überprüft wurde, automatisiert den Kaufvertrag. "Er kann sich unmittelbar um die Finanzierung kümmern, wodurch die Anbahnung zeitlich stark verkürzt werden kann", sagt Böcskör.

Wie beim klassischen Prozess ist auch bei der digitalen Abwicklung eines Immobiliengeschäfts eine Rechtsberater*in vorgesehen. Änderungswünsche werden per Chat oder über Kommentarfunktionen angemeldet. Ausverhandelt können sie auch über Videochat zwischen Käufer*innen- und Verkäufer*innenseite werden. Ist der Vertrag fertig und elektronisch signiert, wird er von einem Notar per Videokonferenz beglaubigt. Danach werden die elektronischen Dokumente automatisch ins Grundbuch weitergeleitet. Böcskör: "Es gibt bei uns kein Papierdokument mehr."

Blockchain als Option

Als zusätzliche Möglichkeit bietet das Start-up an, den Prozess in der Blockchain abzubilden. Die verteilte Datenbank kann von allen Beteiligten eingesehen werden und soll neben Transparenz auch zusätzliche Sicherheit bieten. An einem solchen Vertrag seien viele Partner*innen - von der Makler*in über Treuhänder*innen und Verkäufer*innen bis zu den Käufer*innen involviert, jeder sei berechtigt Änderungen vorzunehmen, erläutert Heder: "Sämtliche Änderungen werden in der Blockchain protokolliert."