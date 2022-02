Wie ein burgenländisches Start-up den Olivenanbau nach Österreich bringen will

Die Initiative AgroRebels will Bäuer*innen im Kampf gegen den Klimwandel unterstützen und setzt dabei auf Olivenbäume.

Mittlerweile stehen bereits 400 Olivenbäume . Angebaut wurden 25 Sorten aus 5 Ländern . Man habe geschaut, welche Sorten am besten funktionieren und könne jetzt Partnerbäuer*innen die stärksten Bäume anbieten.

Vor 2 Jahren begannen die Agro Rebels, die im vergangenen Jahr auch das Accelerator-Programm des burgenländischen Start-up- und Beratungszentrums Südhub absolviert haben, im Rahmen eines Forschungsprojekts mit dem Anbau der ersten Olivenbäume im burgenländischen Mörbisch. Auch mit Bäuer*innen in Kärnten, Niederösterreich und Wien fanden sich bald Partnerschaften.

"Mit der Verschiebung der Klimazonen, verschieben sich auch die Anbaumöglichkeiten", sagt Rössler: "Wir haben uns gefragt, welche Obst- und Gemüsesorten durch den Temperaturanstieg hierzulande in Frage kommen und sind auf die Olive gestoßen."

"Wir wissen, dass der Olivenanbau in Österreich möglich ist", sagt Rössler. Olivenbäume würden auch dort wachsen, wo sonst nichts mehr wächst. Auch brachliegende Flächen, wo der Boden nicht mehr so nährstoffreich sei, würden sich gut eignen und könnten Bäuer*innen zu einer zusätzliche Einkommensquelle verhelfen. Kalte Winter seien zwar noch immer ein Damoklesschwert, man arbeite aber daran die besten Lagen und das beste Mikroklima ausfindig zu machen.

Im März und April sollen gemeinsam mit Partnerbetrieben im Burgenland und im steirischen Vulkanland 10 weitere Olivenhaine mit insgesamt 1.000 Bäumen entstehen. "Wir sind die erste Olivenproduktionsgemeinschaft in Österreich", sagt der Gründer. Jedes Jahr sollen nun 10 weitere Partnerbetriebe dazukommen. Am Olivenanbau interessierte landwirtschaftliche Betriebe werden von den dem Start-up mit Machbarkeitsstudien und Hilfestellungen beim Anbau unterstützt.

Im burgenländischen Start-up-Zentrum Südhub in Güssing absolvierte das AgroRebels-Team im vergangenen Jahr ein Accelerator-Programm. Dabei wurde auch an den Geschäftsmodellen gefeilt und Kooperationen angebahnt.

Das erste pure österreichische Olivenöl aus der Anbauinitiative wird voraussichtlich 2024 erhältlich sein. Öl sei eine langfristige Angelegenheit, erläutert Rössler. Bis Olivenbäume genug Ertrag abwerfen, dauere es in der Regel 7 Jahre . "Dafür sind die Bäume dann Hunderte von Jahren produktiv."

Schon bald will man auch erste Ess-Oliven anbieten. Die Zeit bis genügend Oliven für die großflächige Produktion von purem Olivenöl aus heimischen Anbau zur Verfügung stehen, will man auch mit Zumischungen von heimischem Olivenöl zu Öl aus Spanien überbrücken. Man sei laufend auf der Suche nach Geschäftsideen, sagt Rössler. AgroRebels verstehe sich aber in erster Linie als Sozialunternehmen, das Bäuer*innen helfen wolle, die Folgen des Klimawandels zu bewältigen.

Großes Marktpotenzial

Olivenöl sei vom Marktpotenzial sehr interessant, meint Rössler. Es sei ein Produkt, dass es seit Jahrhunderten gebe, aber in Österreich bisher nicht produziert worden sei. Mit österreichischem Olivenöl könne man etwa den Trend zur Regionalität nutzen. Hierzulande bedürfe es allerdings noch viel Aufbauarbeit. Anders als in Italien oder Spanien gebe es noch keine Industrie: "Wir müssen an jeder Schraube drehen."

Angekurbelt werden müsste auch der Konsum. Denn im Vergleich zum Verbrauch in Ländern wie Griechenland, wo pro Person jährlich knapp 15 Liter verbraucht werden, seien es in Österreich gerade einmal 1,2 Liter.

Wie schmecken Oliven aus Österreich?

Und wie schmecken Oliven aus Österreich? "Kräftiger und schärfer." Wegen der geringeren Anzahl an Sonnenstunden seien sie ein bisschen kleiner als Oliven aus dem Mittelmeerraum, der Geschmack sei aber intensiver, schwärmt Rössler: "Man schmeckt den Wind und die Kälte raus."

Das burgenländische Start-up-Zentrum Südhub sucht gemeinsam mit der futurezone auch heuer wieder Start-ups für sein Accelerator-Programm. Innovative Unternehmen können sich noch bis 11. März bewerben.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Südhub entstanden.