Eric Schmidt: "Regierungen sollten Start-ups den Weg frei machen"

Am Freitag war der Alphabet-Vorstand Eric Schmidt auf Einladung von Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Gast in Wien. Nach einem Auftritt an der Wirtschaftsuniversität stellte er sich am Abend in der Nationalbibliothek den Fragen von Vertretern österreichischer Tech-Start-ups. Den Termin absolvierte er mit Digitalministerin Margarete Schramböck, der er in seiner Einleitung Rosen streute: "Sie hat verstanden, worum es geht. Ich wünschte, alle Länder hätten Minister mit Unternehmergeist", sagt der ehemalige Google-Boss.

Europa sei nett, habe derzeit aber Probleme. Google investiere zwar in europäische Start-ups, diese hätten aber einen schweren Stand: "In Europa gibt es die Tendenz zur Überregulierung. Zudem kommen die Auflagen meist zu früh. Es ist auch ohne solche Hürden schwer genug, ein Unternehmen aufzubauen. Die Regierungen sollten den Weg frei machen." Der Pool an Arbeitskräften und Talenten sei aber mindestens so gut wie in den USA.

Internationale Konkurrenz

Die Zukunft liegt für Schmidt in einer kooperativen Arbeitsweise, bei der Menschen mit unterschiedlichsten professionellen Hintergründen zusammenkommen, um etwas Neues zu kreieren. Das habe sich in Europa aber noch nicht durchgesetzt. " Europa fühlt sich sehr statisch an. Jeder macht sein Ding, das wirkt oft ein wenig festgefahren", sagt Schmidt. Wenn sich das nicht ändert, könnte es in Zukunft schwierig werden für den alten Kontinent.

"Wir leben in einer globalen Konkurrenzsituation. Indien und China sind sehr dynamisch unterwegs. Wenn sich der Einsatz von Software auf neuen Gebieten dort schneller durchsetzt, hat das Auswirkungen. Starke Regulierung verhindert, dass Risiken eingegangen werden und kommt den alteingesessenen Unternehmen zugute. Damit wird es schwer, Innovationen zu entwickeln", sagt Schmidt.