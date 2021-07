Wiener Fintech Helu erhält Finanzierung von 5 Millionen Euro

Die ein Jahr alte Plattform ist die erste kollaborative Finanzmanagement-Plattform für deutsche Steuerberatungen und Unternehmen mit direkter DATEV-Anbindung . DATEV-Softwarelösungen unterstützen Steuerberater*innen, Wirtschaftsprüfer*innen und deren Klient*innen in deren Zusammenarbeit.

Das von Unicorn-Investor Franz Salzmann gegründete Start-up Helu zur Digitalisierung von Steuerberatungen erhält in seiner Seed-Runde eine Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar . Zu den Investoren zählen unter anderem der wefox-Gründer Fabian Wesemann , der Bitpanda-Gründer Eric Demuth und Christophe Maire von Atlantic Labs.

Komplexe Analysen werden automatisch aktualisiert

Über Helu können Steuerberatungskanzleien mit Finanzabteilungen, CFOs sowie Klient*innen auf digitaler Ebene zusammenarbeiten. Finanzabteilungen von KMU können über ihre Steuerberater*innen auf ihre DATEV-Buchhaltungsdaten zugreifen und über ein simples Kontenmapping komplexe Analysen erarbeiten und aktualisieren. Per Drag & Drop können Finanzabteilungen Reports konfigurieren - auch Gewinn-und-Verlust-Rechnungen werden verfügbar gemacht.

Bis Ende 2021 arbeitet Helu an der Integration der Schnittstelle „DATEV-Connect“. Damit werden Betriebswirtschaftliche Auswertungen und Buchungen automatisch aktualisiert. Auch weitere Schnittstellenstandards zu diversen Buchhaltungssystemen in Europa sollen in Folge implementiert werden.