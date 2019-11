futurezone Award für Schuh, der Hindernisse erkennt

Mit einem innovativen Schuh und einer dazu passenden Cloud-Plattform will das niederösterreichische Start-up Tec-Innovation blinden und sehbeeinträchtigten Personen das Leben erleichtern. Dafür wurde die Firma nun beim futurezone Award 2019 mit dem Preis in der Kategorie Mobilität der Zukunft - powered by AIT prämiert.

Herumliegende E-Scooter

Tec-Innovation hat Waldviertler Schuhe mit Sensoren ausgestattet, die Hindernisse auf Gehsteigen und Straßen erkennen und ihre Träger vor Kollisionen warnen. Zu solchen Hindernissen können etwa Gehsteigkanten, Laternen, Personen, Wände oder herumliegende E-Scooter zählen.