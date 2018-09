Getsby: Im Lokal per Smartphone-App bestellen und bezahlen

Auch im Lokal können weitere Speisen oder Getränke nachbestellt werden. Die Rechnung kann entweder in der App per Kreditkarte oder direkt beim Servicepersonal in bar bezahlt werden. Die Getsby-App bietet für die Gastronomen auch die Möglichkeit die Kunden mittels Push-Benachrichtigungen auf Sonderangebote hinzuweisen oder ihnen beispielsweise ein Dessert oder ein weiteres Getränk anbieten.

Getsby bietet eine selbstentwickelte Schnittstelle an, die sich mit jeder Registrierkasse verbindet. Somit gibt es keinen Integrationsaufwand für den Gastronomiebetreiber.